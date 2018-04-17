Peskov: ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik hack suçlamaları asılsız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelttiği hack suçlamasının asılsız olduğunu belirtti.

Devlet destekli Rus hackerların ABD ve İngiltere'deki önemli bilgisayar ağlarına saldırmaya hazırlandığına dair iddialara bugünkü basın toplantısında yanıt veren Peskov, söz konusu iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu ifade etti.

Peskov, "Bu suçlamaların neye dayandığını bilmiyoruz. ABD'li ve İngiliz meslektaşlarımız, önceden olduğu gibi, argüman arama zahmetine girmedi" dedi.

ABD ve İngiltere, dün yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın casusluk faaliyetlerini desteklemek ve gelecekteki saldırılar için zemin hazırlamak adına hack saldırısı düzenlemeye hazırladığı öne sürülmüştü.