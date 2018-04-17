Rusya Dışişleri: OPCW’nin Duma’daki çalışmalarını engellememiz söz konusu olamaz

© AFP 2018 / STR Peskov: OPCW uzmanlarının Duma'ya girişini engellediğimiz iddiaları asılsız

Batı medyasının, Rusya ve Suriye'nin uluslararası uzmanların Duma'ya girişine engel olduğu yönündeki dezenformasyon kampanyasının en azından ahlaksızca göründüğünü dile getiren Zaharova, "Hatırlatmak isterim ki, Rusya OPCW misyonunun çalışmalarını engelleyemez, zira Suriye hükümetinin, OPCW uzmanlarının Duma'ya gönderilmesiyle ilgili örgütün teknik sekreterliği genel müdürüne gönderdiği talebe destek olan Rusya'ydı. Tüm uluslararası toplum, OPCW Genel Müdürü ve tüm zorluklara rağmen görevlerini yerine getirmekte kararlı olan misyon denetçilerinin aileleri ve yakınları karşısında yükümlülük taşıyan biz ve Suriyelileriz" ifadelerini kullandı.

'ÜZERİMİZE PROFESYONELCE YERİNE GETİRİYORUZ'

Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerinin halen Suriye ve Rusya yönetimlerini ‘ihmal' ile ve Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen yere serbest erişimin sağlanması konusunda ‘üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmemek' ile suçlamak istemesi üzücü. Görünüşe bakılırsa onlar, çirkin iddialarının reklamı için OPCW uzmanlarının hayatlarını da riske atma konusunda sabırsızlanıyor. Biz, bu tür provokasyonları hazırlayanlara uymayacağız. Rus tarafı, kendine düşen işi tam sorumluluk duygusuyla, profesyonelce ve güvenli biçimde yerine getiriyor."