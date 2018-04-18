The Times: Rus ‘kara delikleri’ İngiliz denizaltısının Suriye’ye saldırısını önledi

The Times gazetesinin haberinde Suriye’yi kruz füzeleriyle vurmaya hazırlanan Akdeniz’deki İngiltere’ye ait Astute denizaltısına, sessizlikleri nedeniyle ‘kara delik’ olarak anılan Rus denizaltıları tarafından müdahale edildiği ve İngiliz mürettebatın kendilerini ‘kedi ile fare oyunu’ içinde bulduğu belirtildi.

© Sputnik / Maxim Blinov Lavrov: Saldırının ardından Suriye ordusuna her türlü yardımı değerlendirmeye hazırız

The Times gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suriye'yi kruz füzeleriyle vurmak isteyen İngiliz Astute denizaltısı, Rus denizaltı ve gemileri tarafından engellendi. İngiliz mürettebat, müdahale sonucunda kendisini ‘kedi ile fare oyunu' içinde buldu.

İddiya göre, Akdeniz'in doğusundan saldırıya hazırlanan Astute denizaltısı karşısında en az bir ya da iki denizaltı ile karşılaştı.

Yaşanan ‘kedi ile fare oyununun' ardından İngiliz denizaltı sıkıştı ve saldırı için belirlenen bölgeye giremedi.

Denizaltıların ‘kara delik' olarak anılan kilo sınıfı Paltus veya Varşavyanka denizaltıları olabileceği belirtildi.

Denizaltıya müdahale eden Rus güçleri arasında iki Rus fırkateyni ve bir denizaltı savar uçağın olduğu da ileri sürüldü.