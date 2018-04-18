ABD, Rusya'ya yaptırımları erteleme bildirimi gönderdi

© REUTERS / Carlos Barria Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı

Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları erteleme kararıyla ilgili Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne bildirimde bulundu.

Kaynak, bildirime göre ABD'nin Rusya'ya yakın gelecekte yaptırım uygulamayacağını kaydetti.

Washington Post gazetesine konuşan ABD yönetiminden bir kaynak, Trump'ın yaptırım kararını şimdilik askıya aldığı belirtmişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, CBS'ye yaptığı açıklamada Washington'ın Rusya'ya dönük yeni yaptırımlar uygulayacağını, yaptırımların kapsamının ise pazartesi (önceki gün) açıklanacağını söylemişti.