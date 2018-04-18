Telegram'a erişimi durduran Roskomnadzor: Kanuna uymazsa, Facebook'u da kapatırız

İzvestiya gazetesine demeç veren Jarov, Facebook'un Rusya mevzuatlarına hâlâ uymadığını belirterek şirket hakkında 2018'in sonundan önce soruşturma başlatacaklarını ifade etti.

Facebook'un gerekli adımları atma ve diğer kanunlara uyma konusunda geç kaldığını söyleyen Jarov, "Eğer Facebook kanuna uymazsa siteyi kapatma konusu gündeme gelecek" dedi.

Jarov, Facebook yetkilileriyle yaklaşık her 6 ayda bir görüşme yaptığını sözlerine ekledi.

BRICS Photohost Rusya’dan Google, Facebook ve Twitter hakkında uyarı: Tehlikeli gelişmeler var

Jarov, daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'daki kişisel veri depolama kanununa uymaması halinde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u engelleyeceklerini söylemişti.

Facebook'a engelin 2018 yılında getirebileceğini kaydeden Jarov, "Ya kanunlara uyulmasını sağlayacağız ya da Facebook Rusya topraklarındaki faaliyetlerine son verecek. Bu konuda hiçbir istisna yok" demişti.

KANUN NE DİYOR?

Rusya'da kişisel veri depolama kanunu, 1 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi.

Kanun, Rusya vatandaşlarına ait kişisel verilerin Rusya sınırları içinde depolanmasını zorunlu kılıyor. Kanuna göre, ihlalde bulunan internet siteleri Roskomnadzor tarafından kapatılabilir.

© AA / Rusya’da mahkeme Telegram’a erişimin durdurulmasına izin verdi

Roskomnadzor 2016'da 5 milyon Rus kullanıcısının bilgilerini Rusya'daki sunucularda saklamasını öngören kişisel verilerin gizliliği kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle mesleki sosyal paylaşım sitesi LinkedIn'e erişimi yasaklamıştı.

Geçen hafta Rusya’nın Moskova bölgesindeki Taganskiy mahkemesi, Roskomnadzor'un mobil mesajlaşma uygulaması Telegram’a erişimin engellenmesine izin verilmesi yönündeki talebini onaylamıştı.