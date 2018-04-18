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    Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan

    Simonyan'dan İngiltere'ye 'Skripal' yanıtı: Biz kedi değiliz

    © Sputnik /
    Rusya
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    İngiltere yayın, telekomünikasyon ve rekabet otoritesi OFCOM'un eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi vakasıyla ilgili Russia Today (RT) hakkında 7 yeni soruşturma başlatmasına Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, kendine özgü üslubuyla yanıt verdi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Zaharova: İngiltere, Skripal’in evindeki hayvanların cesetlerini imha etmiş, üzerlerinde inceleme yapılabilirdi
    Twitter hesabından açıklama yapan Simonyan, "İngiliz yayın denetleme otoritesi, hakkımızda tam 7 yeni soruşturma açıldığını duyurdu. Kurumun itiraf ettiği gibi, bunlar Skripal vakasıyla ilgili. Hemen yanıt vereyim: Biz kedi değiliz" ifadelerini kullandı.

    Simonyan, bu yanıtıyla Salisbury'de Skripal'in evinde bulunduktan sonra yetkililerce öldürülen kediye gönderme yaptı.

    ​Simonyan, Batılı ülkelerin Sputnik ve RT'nin tarafsızlığıyla ilgili suçlamalara genelde alaycı bir yaklaşımla yanıt vermesiyle biliniyor.

    'YAYIN POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ'

    Bu arada RT İletişim Başkanı Anna Belkina, kanalın yayın politikasında Skripal vakasından itibaren herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti. Belkina, "Salisbury'deki olaylardan bu yana editoryal yaklaşımımız değişmedi ve bu konuyu İngiliz kuruluşla ele alacağız" dedi.

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    Etiketler:
    RT, OFCOM, Anna Belkina, Sergey Skripal, Margarita Simonyan, İngiltere, Rusya
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