Simonyan'dan İngiltere'ye 'Skripal' yanıtı: Biz kedi değiliz

Simonyan, bu yanıtıyla Salisbury'de Skripal'in evinde bulunduktan sonra yetkililerce öldürülen kediye gönderme yaptı.
Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 18, 2018
Сразу отвечаю: кота — не мы!
Simonyan, Batılı ülkelerin Sputnik ve RT'nin tarafsızlığıyla ilgili suçlamalara genelde alaycı bir yaklaşımla yanıt vermesiyle biliniyor.
'YAYIN POLİTİKAMIZ DEĞİŞMEDİ'
Bu arada RT İletişim Başkanı Anna Belkina, kanalın yayın politikasında Skripal vakasından itibaren herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti. Belkina, "Salisbury'deki olaylardan bu yana editoryal yaklaşımımız değişmedi ve bu konuyu İngiliz kuruluşla ele alacağız" dedi.
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