Ruble düştü, Ruslar ‘kedilere sarıldı’

Reklam hizmetleri sitesi Youla'ya göre, rublede yaşanan son değer kaybı, kedi satışlarına ters orantılı olarak yansıdı. Yapılan incelemelerin sonucunda kedi satışlarında 3 Nisan'a kıyasla 9 Nisan'da yüzde 213 artış gözlendi.

Scottish Fold cinsi kediler ise en çok popüler olan kediler oldu. Ortalama 3 bin rubleye (48 dolar) satılan Scottish Fold satışları, toplam kedi satışının yüzde 40'ını kapladı.

British Shorthair kediler ise yüzde 26 ile en çok tercih edilen ikinci kedi cinsi oldu. Bu kediler ise ortalama 2 bin 800 rubleye (47 dolar) satılıyor. Ortalama 7 bin 400 rubleye (120) satılan büyük kedi cinsi Maine Coon'lar da üçüncü sırada yer aldı.

Kanada ve Donskoy Sfenks kedileri ise ilk beşte yer alan diğer kedi türleriydi.

@marieanimalove62'in paylaştığı bir gönderi (Nis 17, 2018 at 12:14öö PDT)

Rusya'da kedilerin uğur getirdiğine inanılıyor, bunun nedeni ise tam olarak bilinmiyor.