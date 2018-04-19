Rusya, askeri uydu taşıyan Proton-M'yi yörüngeye fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden askeri bir uydunun ağır yük kargo roketi Proton-M ile yörüngeye başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, askeri bir uyduyu taşıyan Proton-M roketi Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Fırlatma işlemi Moskova saatiyle 1:12'de gerçekleşti ve sorunsuz geçti.

Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура https://t.co/kd2ohsoSue pic.twitter.com/WsSCC3f2C9 — RT на русском (@RT_russian) April 18, 2018

​Uydunun Savunma Bakanlığı çıkarları doğrultusunda fırlatıldığını belirtilen açıklamada, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Aleksandr Golovko'nun roketin Baykonur'dan fırlatılışını komuta ettiği aktarıldı.

Açıklamada Briz-M uç kısmı roketten 10 dakika sonra ayrıldığı, uydunun fırlatma işleminden birkaç saat sonra yörüngeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.