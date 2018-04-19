Rusya, askeri uydu taşıyan Proton-M'yi yörüngeye fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, askeri bir uyduyu taşıyan Proton-M roketi Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı. Fırlatma işlemi Moskova saatiyle 1:12'de gerçekleşti ve sorunsuz geçti.
Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура https://t.co/kd2ohsoSue pic.twitter.com/WsSCC3f2C9— RT на русском (@RT_russian) April 18, 2018
Uydunun Savunma Bakanlığı çıkarları doğrultusunda fırlatıldığını belirtilen açıklamada, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Aleksandr Golovko'nun roketin Baykonur'dan fırlatılışını komuta ettiği aktarıldı.
Açıklamada Briz-M uç kısmı roketten 10 dakika sonra ayrıldığı, uydunun fırlatma işleminden birkaç saat sonra yörüngeye ulaşmasının beklendiği belirtildi.
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