Peskov: ABD’nin Rusya’ya karşı düşmanca adımları devam edebilir

Peskov, bu açıklamaların çok fazla olduğunu ve siyasi uzlaşmaya varılmasına olanak vermediğini vurguladı.
Peskov "Düşmanca adımlar geçmişte de oldu, şimdi de oluyor ve gelecekte olması da dışlanamaz. Özellikle de öngörülemezlik faktörü göz önünde bulundurulduğunda… Bu bizim için kendi çıkarlarımız doğrultusunda üzerinde çalıştığımız bir gerçek" ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Güvenlik Komitesi üyeleriyle görüşeceğini ifade etti.
Peskov'un açıklamaları Washington'dan gelen olası yeni yaptırım sinyallerinin ardından geldi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.
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