Peskov: ABD’nin Rusya’ya karşı düşmanca adımları devam edebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Washington’dan gelen düşmanca yaklaşımların olduğu bir ortamda çalıştığını, bu gibi adımların devam etmesi ihtimalini de dışlamadıklarını söyledi.

© AFP 2018 / CHRIS KLEPONIS ABD, Rusya'ya yaptırımları erteleme bildirimi gönderdi

Gazetecilerin ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, 'Koalisyon, Suriye'de saldırılara devam etmeyip yaptırımları da ertelemişken fırtınanın Rusya'yı teğet geçtiğini söylemek mümkün mü?' sorusuna karşılık "Buna fırtına demezdim. ABD'nin Rusya'ya karşı düşmanca ve hatta saldırgan adımları devam ediyor. Birçok ülkenin başkentinden, özellikle de Washington'dan çok fazla açıklama geliyor" dedi.

Peskov, bu açıklamaların çok fazla olduğunu ve siyasi uzlaşmaya varılmasına olanak vermediğini vurguladı.

Peskov "Düşmanca adımlar geçmişte de oldu, şimdi de oluyor ve gelecekte olması da dışlanamaz. Özellikle de öngörülemezlik faktörü göz önünde bulundurulduğunda… Bu bizim için kendi çıkarlarımız doğrultusunda üzerinde çalıştığımız bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Güvenlik Komitesi üyeleriyle görüşeceğini ifade etti.

Peskov'un açıklamaları Washington'dan gelen olası yeni yaptırım sinyallerinin ardından geldi. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı.