Rusya: Teröristler OPCW uzmanlarının Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddia edilen bölgeye girişine engel oluyor

© REUTERS / Omar Sanadiki BM görevlileri Suriye'de dün ateş altında kaldı

Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Duma'ya gitmek isteyen OPCW uzmanları için tehlikenin devam edip etmediği yönündeki soruya "Olayların gösterdiği gibi, tehdit sürüyor. Sivillere tehdit saçan, uluslararası toplumun, BM ve OPCW temsilcilerinin normal şekilde çalışmasına engel olan teröristler var" dedi.

OPCW Başkanı Ahmet Üzümcü 9 uzmandan oluşan OPCW heyetinin güvenlik sorunu nedeniyle Duma'ya gidemediğini belirtmişti.

Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yarınki görüşmelerinde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıyı ele alacağını söyledi.

Bogdanov, ikilinin gündeminde Cenevre görüşmelerinin bir sonraki turunun gerçekleşeceği tarih ve Duma'daki durumun da olacağını kaydetti.

'BİRİLERİ DUMA'DA İNCELEME YAPILMASINI İSTEMİYOR'

Bogdanov, 'birilerinin' Duma'daki olayla ilgili profesyonel bir inceleme gerçekleştirilmesini istemediğini de vurguladı.