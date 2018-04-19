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    ABD ve müttefikleri Suriye’ye füzelerle saldırdı

    Rusya, ABD'nin Suriye'de infilak etmeyen 2 kruz füzesini nasıl değerlendirecek?

    © AP Photo / Hassan Ammar
    Rusya
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    Suriyeli askerlerin, ABD'nin İngiltere ve Fransa'yla birlikte düzenlediği saldırı sırasında fırlattığı ancak infilak etmeyen 2 kruz füzesini uçakla Rusya'ya gönderdiği belirtildi. Rus uzman Viktor Murahovskiy, Rusya'nın bu füzeleri nasıl değerlendireceğini anlattı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Peskov'dan Suriye'ye S-300 füzeleri gönderilmesi hakkında açıklama
    Rus basınına konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, 14 Nisan'daki saldırı sırasında ABD tarafından fırlatılan ve infilak etmeyen iki füze bulduklarını söyledi. Kaynak, füzelerin oldukça iyi durumda olduğunu ve uçakla Rusya'ya teslim edildiğini ifade etti.

    'RUSYA, BU ALANDA BATI'DA YAPILAN SON GELİŞTİRMELERİ ÖĞRENECEK'

    Sputnik'e konuşan Rus 'Arsenal Oteçestva' dergisinin genel yayın yönetmeni Viktor Murahovskiy'e göre Rus uzmanlar, ABD'ye ait kruz füzeleri üzerinde çalışarak Batı'da bu alanda yapılan son geliştirmeleri öğrenebilecek ve Rus füze savunma ve radar sistemlerini kusursuz hale getirebilecek.

    'RUS FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ KUSURSUZ HALE GETİRİLECEK'

    Murahovskiy, "ABD'nin terörle mücadele faaliyetlerinde ilk kez kullandığı JASSM-ER kruz füzeleriyle tanışmak ilgi çekici olacak. Rusya, bu füzeleri inceleyerek ulusal füze savunma ve radar sistemlerini kusursuz hale getirebilecek" ifadelerini kullandı.

    ABD, İngiltere ve Fransa, 14 Nisan'da Suriye'ye füze saldırısı düzenlemişti. Suriye hava savunma sistemleri, fırlatılan 103 füzenin 71'ini önlemişti.

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    Etiketler:
    Kruz füzesi, JASSM-ER kruz füzesi, Viktor Murahovskiy, Suriye, ABD, Rusya
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