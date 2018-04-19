Rusya: Nusra ile ÖSO'nun ABD'nin yardımıyla Suriye'de özerk bölge kurmak istediğine dair elimizde bilgi var

Rus Dışişleri'ndeki haftalık basın toplantısında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Nusra'nın Suriye'nin güneyindeki bölgelerde kontrolünü arttırmaya devam ettiği ve burada ABD'nin himayesinde özerk bölge kurmak istedikleri iddiaları gündeme getirildi.

Bu konuya ilişkin bir soru üzerine Zaharova şunları söyledi:

'BİLGİ GERÇEK'

''Haberleri gördüm. Bu bilgiye bizim de sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bilgi gerçek ve bu eğilimi biz de tespit ettik.''

'İNSANİ YARDIM DEĞİL, NUSRA-IŞİD KONVOYU'

Son haftalarda Suriye'nin güneyindeki durumun ciddi biçimde kötüye gittiğini belirten Zaharova, ''ABD'nin açıklamalarının aksine, bugün Yermuk vadisinde baş rollerde sadece ÖSO değil, Nusra ve IŞİD de var. Lübnan sınırından insani yardım kılıfı altında sürekli olarak konvoylar geliyor. Biz bunun aslında nasıl bir insani yardım olduğunu anlıyoruz" diye konuştu.