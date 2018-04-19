Putin'den Küba'nın yeni liderine tebrik: Stratejik ortaklığı geliştirmeye hazırım

Diaz-Canel'e telgraf gönderen Putin, Küba'nın yeni lider yönetiminde Küba Devrimi'yle koyulan hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti.
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Rusya'nın dostluk ve karşılıklı anlayış geleneklerine dayanan ikili ilişkilere büyük önem verdiğini kaydeden Putin, "Rusya ve Küba arasındaki stratejik ortaklığı ve her alandaki yapıcı işbirliğini pekiştirmek için birlikte çalışmaya hazırım" ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan Putin, Raul Castro'ya da bir telgraf göndererek Rusya-Küba ilişkilerini geliştirmeye yönelik uzun yıllar süren verimli işbirliği için teşekkür etti.
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