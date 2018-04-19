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    Rossotrudniçestvo ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı işbirliği memorandumunu imzaladı

    Marina Karlova: Türk halkı, zihniyet açısından bize çok yakın hoşgörülü, iyi bir halk

    © Sputnik / Anna Bratinkova
    Rusya
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    Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı, işbirliği memorandumunu imzaladı.

    Rossotrudniçestvo Başkanı Eleonora Mitrofanova, bu adımın Rusya ve Türkiye arasındaki insani işbirliğinin gelişiminde yeni bir sayfa olacağını belirterek, “Rus-Türk diyalogu, ilişkilerin gelişimine önemli bir ivme kazandıracak. İmzalanan memorandumun işbirliği için yeni fırsatlar sağlamasını umuyoruz” dedi.

    Rossotrudniçestvo ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı işbirliği memorandumunu imzaladı
    © Sputnik / Anna Bratinkova
    Rossotrudniçestvo ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı işbirliği memorandumunu imzaladı

    Diğer yandan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya’yla insani dahil tüm alanlardaki işbirliğinin derinleştirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Memorandumun, vakfın faaliyetine resmiyet kazandıracağını ve iki ülkenin yararına partnerliği güçlendireceğini belirterek Diriöz, gelecekte de çok sayıda unutulmaz proje olmasını umduklarını dile getirdi.

    Rossotrudniçestvo ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı işbirliği memorandumunu imzaladı
    © Sputnik / Anna Bratinkova
    Rossotrudniçestvo ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı işbirliği memorandumunu imzaladı

    Merhum Büyükelçi Andrey Karlov’un eşi Marina, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni sayfanın açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    Halihazırda Rus-Türk ilişkilerinin zirvede olduğunu düşünüyorum. Bu, diyelim ki 2 yıl öncesine göre tamamen yeni bir ilişki düzeyi. Eleonora Mitrofanova doğru söyledi, bu korkunç olayın üstesinden gelmeyi başardık ve hatta bu olay ilişkilerimizi güçlendirdi, çünkü bir diplomatın ölümü, üstelik bu bir büyükelçiyse, ilişkilerin tamamen kopmasına yol açabilecek türden bir olay. Ama ülkelerimizin yöneticileri akıllı hareket etti ve bunu planlayanlara ve yapanlara, bu kadar zorluklarla kurulan ve inşa edilenleri yıkamayacakları mesajını verdiler. Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler yükselişte ve inşallah böyle devam eder. Türk halkı, zihniyet ve ruhu açısından aslında bize çok yakın hoşgörülü, iyi bir halk. İnşallah ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağız.

    '50 RUS ÇOCUK İLK KEZ YURTDIŞINA ÇIKTI, TÜRKİYE'DE TATİL YAPTI, İLK KEZ DENİZ GÖRDÜ'

    Andrey Karlov’un eşi Marina Karlova
    © Sputnik / Amur Gadjiyev
    Karlov’un eşi: Türk kültür merkezleri Rusya’nın her şehrinde açılmalı
    Andrey Karlov’un doğduğu Klintsi’dan yaklaşık 50 çocuk, geçtiğimiz mart ayında Demre’de tatil yaptığını ve tatilin Uluslararası Andrey Karlov Vakfı tarafından organize edildiğini hatırlatan Marina Karlova bu konuyla ilgili şunu anlattı:

    Yaklaşık 50 çocuk Türkiye’de tatil yaptı. Bu çok ilginç bir ziyaret oldu. Çocukların çoğu ilk kez yurtdışına çıkmış oldu, hayatlarında ilk kez bir deniz gördü, onlar için çok ilginçti. Onların iyi dinlenmesi için mümkün olan her şey yaptık. Turlar, ilginç geziler organize edildi, soğuk havaya rağmen çocuklar denizde yüzdü. Umarım çocuklar için unutulmaz bir tatil olmuştur.

    Aynı projenin Türk çocuklar için de uygulama planlarının olduğunu dile getiren Marina Karlova, “Evet öyle projelerimiz var. Henüz üzerinde çalışıyoruz. Bu istediğimiz gibi hızlı ve basit bir süreç değil. Umarım daha geniş kapsamlı projelere de imza atarız. Şimdilik sahip olduğumuz imkanlar çerçevesinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Rossotrudniçestvo ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı işbirliği memorandumunu imzaladı
    © Sputnik / Anna Bratinkova
    Rossotrudniçestvo ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı işbirliği memorandumunu imzaladı

    Andrey Karlov Vakfı ve Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Naki Karaaslan, Sputnik’e açıklamasında, Demre’de düzenlenen Karlov’u Anma Haftası ile ilgili izlenimlerini paylaştı:

    Anmanın Demre’de olması çok önemliydi, Demre ile Klintsi kardeş şehri, kardeş şehri protokolü vardı, onlar gerçekleşti. Türkiye’de çok güzel olay, yani Andrey Karlov adına hem caddenin olması, hem de  anıtın açılması,  çok güzel bir programdı. Klintsi şehrinden gelen öğrencilere bir hafta boyunca  orada programların yapılması, onların birbirine yaklaşması çok önemliydi. Bu tür programlar Türkiye'de de devam edecek, hem de önümüzdeki günlerde Avrupa'nın diğer şehirlerinde de olacak. Mayıs sonunda mesela Paris’te Karlov tanıtım kampanyası olacak ve bunlar önümüzdeki yıl devam edecek. Bu toplantılar Rusya-Türkiye ilişkilerine daha çok kültürel, sanatsal, akademik anlamda çok ciddi anlamda katkı verecek.

    Rossotrudniçestvo ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı işbirliği memorandumunu imzaladı
    © Sputnik / Anna Bratinkova
    Rossotrudniçestvo ve Uluslararası Andrey Karlov Vakfı işbirliği memorandumunu imzaladı

    Benzer etkinliğin Klintsi’de düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusunu yanıtlayan Kararsan, “Evet, Klintsi'de de herhalde düzenlenecek, çok güzel  bir karşılık Demre’nin jestine karşı.  Klintsi de Demre'den aynı şekilde öğrencileri davet edecek ve program olacak.  Bence olacak evet. Türkiye'den bu tarafa öğrenciler gelecek, birbirlerini tanıyacaklar, yazışacaklar ve bunlar çok güzel dostluklar gelişecek, iki ülkenin dostluklarının gelişmesi hakikaten birebir insan temas, birebir dokunuşla geçerli. Bizler için çok özel olan Demre'deki organizasyon çok güzel, çok başarılıydı, çok sıcak ilişkiler yaşandı, Bizim temennimiz o ilişkilerin hem o insanların, çocukların, gençlerin ilişkilerini daha da ileriye dönük devam ettirmesi” dedi.

    Memorandumun imzalandığı gün, Rossotrudniçestvo ofisinde Andrey Karlov anısına ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ başlıklı serginin açılışı da yapıldı.

    • ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      © Sputnik / Anna Bratinkova
    • ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      © Sputnik / Anna Bratinkova
    • ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      © Sputnik / Anna Bratinkova
    • ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      © Sputnik / Anna Bratinkova
    • ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      © Sputnik / Anna Bratinkova
    • ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi
      © Sputnik / Anna Bratinkova
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    © Sputnik / Anna Bratinkova
    ‘Ölümsüzlüğe giden yol’ sergisi

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    Etiketler:
    Uluslararası Andrey Karlov Vakfı, Rossotrudniçestvo, Marina Karlova, Hüseyin Diriöz, Eleonora Mitrofanova, Naki Karaaslan, Andrey Karlov, Moskova, Rusya
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