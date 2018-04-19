Lavrov, Suriye’de BM misyonuna yönelik saldırıyla ilgili konuştu: Birileri militanlara bilgi sızdırmış

© REUTERS / Omar Sanadiki BM görevlileri Suriye'de dün ateş altında kaldı

Lavrov, "Misyon bu bölgedeyken, henüz onlarca militanın kaldığı mahalleden ateş açıldı. Militanların, kimlerin ve hangi amaçla bu bölgeye geleceği konusunda önceden bilgi aldığı ortada" dedi.

BM misyonundan sonra Duma’ya gelen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) uzmanlarının çalışmalarına ‘bir sürü oyuncunun’ engel olmaya çalıştığını dile getiren Rus bakan, uzmanların militanların provokasyonları yüzünden, kimyasal saldırının gerçekleştiği iddia edilen yere zamanında giremediğini kaydetti.

Lavrov, “Uzmanlar, saldırılar yüzünden zamanında çıkamadı. Birileri, uzmanların söz konusu yere girmesi konusunda çok isteksizdi” diye ekledi.