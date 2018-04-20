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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

    © Sputnik / Maxim Blinov
    Rusya
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    ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu ve Washington'un NATO'nun kolektif görüşünü dikkate alması gerektiğini vurguladı.

    Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Francois Lenoir
    Stoltenberg'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin ulusal kararı

    'ABD, NATO GENEL SEKRETERİ'Nİ DİNLEMELİ'

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün S-400'lerle ilgili yaptığı 'Türkiye'nin ulusal kararı' açıklamasını hatırlatan Lavrov, "ABD, İttifak üyesi olarak, NATO Genel Sekreteri'nin dile getirdiği kolektif düşünceyi dikkate almalı" diye konuştu. 

    'SİLAH PAZARINDAKİ REKABET, YASADIŞI YOLLARDAN ELDE EDİLEN İMTİYAZLARA DAYANMAMALI'

    Lavrov, silah pazarındaki rekabetin temiz ve vicdanlı olması ve tek taraflı yaptırımlar gibi yasadışı yollardan elde edilen imtiyazlara dayanmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

    An S-400 air defence missile system at the Hmeymim airbase
    © Sputnik / Dmitriy Vinogradov
    ABD Dışişleri: Suriye'ye ilişkin Türk-Rus anlaşmaları endişe verici, Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanabilir

    Mitchell, Rusya'dan S-400 sistemleri almaya hazırlanan Türkiye'ye bir uyarı göndermişti. Rusya ile yaptığı anlaşma nedeniyle ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'nın (CAATSA) 231. maddesi kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının olası olduğunu savunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ankara'nın F-35 programına katılımı açısından da sorun yaşanabileceğine dikkat çekmişti.

    Stoltenberg de, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alma isteğini Türkiye'nin ulusal kararı olarak nitelemiş ve İttifak için önemli olanın S-400'lerin ortak sisteme entegrasyonu olduğunu ifade etmişti.

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    Etiketler:
    S-400, Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya, ABD
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