Rusya parlamentosundan Türkiye’ye 23 Nisan kutlama mesajı

Pazartesi günü kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rusya’nın parlamentosu olan Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik aracılığyla Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini iletti.

Savelyev'in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanı! Sizlerin ve bütün Türk halkının 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm yürekten kutluyorum!"

"Sizin bilge liderliğiniz sayesinde Türkiye, her geçen gün gelişip büyümektedir. Son dönemde güçlenip genişleyen Rusya-Türkiye ilişkileri, halklarımıza, karşılıklı olarak birbirinin son derece zengin kültürünü daha iyi tanıyıp sevme fırsatını, ülkelerimize de büyüyen ekonomik ilişkilerimizden kar sağlama imkanını vermektedir.

Bütün Türk ailelerinin barış ve sevgi dolu bir hayat yaşamalarını, evlerinde de çocuk kahkahalarının duyularak herkese neşe ve mutluluklar getirmelerini diliyorum!"