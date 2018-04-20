Rusya parlamentosundan Türkiye’ye 23 Nisan kutlama mesajı

Savelyev'in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Sizin bilge liderliğiniz sayesinde Türkiye, her geçen gün gelişip büyümektedir. Son dönemde güçlenip genişleyen Rusya-Türkiye ilişkileri, halklarımıza, karşılıklı olarak birbirinin son derece zengin kültürünü daha iyi tanıyıp sevme fırsatını, ülkelerimize de büyüyen ekonomik ilişkilerimizden kar sağlama imkanını vermektedir.
Bütün Türk ailelerinin barış ve sevgi dolu bir hayat yaşamalarını, evlerinde de çocuk kahkahalarının duyularak herkese neşe ve mutluluklar getirmelerini diliyorum!"
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