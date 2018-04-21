Lavrov: Suriye'yi bölme ve kalıcı güç oluşturma girişimleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'yi bölme ve bu ülkede kalıcı yabancı askeri güç varlığı oluşturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Lavrov, ABD'nin Duma iddialarıyla ilgili kanıt sunmasını da istedi.

Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye'yi bölme girişimleri olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Ayrıca kalıcı bir güç oluşturma çalışmaları olduğunu kaydeden Lavrov, bunların kabul edilemez olduğunu ve yapılan anlaşmalarla çeliştiğini kaydetti.

Lavrov, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına göre Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve Suriyelilerin geleceklerini dış müdahale olmadan tayin edebilecekleri bir siyasi süreç başlatılması gerekiyor" diye konuştu.

'ABD KANIT GÖSTERSİN'

Lavrov, ABD'nin Rusya ve Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Duma'ya girmesine izin vermediği iddiasına yanıt verdi.

Lavrov, "ABD, Rusya ve Suriye'nin OPCW heyetinin Duma'ya girişine engel olduğuna dair kanıt olduğunu savunuyor. O halde kanıtları göstersinler" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili kanıtları sunduğunu anımsatan Lavrov, partner ülkelerinse sadece sadece açıklamayla yetindiğine dikkat çekti.