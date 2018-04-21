Rus Dışişleri: OPCW heyeti, Duma’ya gidiyor

Zaharova, Duma’da 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkındaki tartışmalar bu kadar büyümüşken ve hem Suriye ordusu hem de Rus askerler OPCW heyetinin güvenliği konusunda güvence vermişken böyle bir gecikme yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bunun yanı sıra Rus Dışişleri Sözcüsü, OPCW heyetinin, Duma’da meydana gelenleri tarafsız bir biçimde araştırıp bir an önce objektif bir rapor hazırlamasını beklediklerini kaydetti.
Rusya ve Suriye hükümeti, Duma’da ordunun kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları reddediyor.
Bu arada Duma’da yaşananlar konusunda görgü tanıkları ve Suriyeli doktorların verdiği ifadeler, yerleşim yerinde meydana gelenin kimyasal bir saldırı olmadığı görüşünü güçlendiriyor.
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