Rus Dışişleri: OPCW heyeti, Duma’ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından gönderilen heyetin, Suriye’de kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen bölgede inceleme yapmak için Duma yerleşim yerine doğru yola çıktığını açıkladı.

© REUTERS / Ali Hashisho Rusya: Teröristler OPCW uzmanlarının Duma'da kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddia edilen bölgeye girişine engel oluyor

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova yaptığı yazılı açıklamada, OPCW heyetinin, Suriye hükümetinin davetinin üzerinden 11 gün geçmesi ardından Duma’ya ulaşacak olmasını eleştirdi.

Zaharova, Duma’da 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkındaki tartışmalar bu kadar büyümüşken ve hem Suriye ordusu hem de Rus askerler OPCW heyetinin güvenliği konusunda güvence vermişken böyle bir gecikme yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Rus Dışişleri Sözcüsü, OPCW heyetinin, Duma’da meydana gelenleri tarafsız bir biçimde araştırıp bir an önce objektif bir rapor hazırlamasını beklediklerini kaydetti.

Duma’da 7 Nisan’da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını, ABD, Fransa ve İngiltere’nin bu iddiaları gerekçe gösterip 14 Nisan’da Suriye’nin çeşitli noktalarına füze saldırıları düzenlemelerini izlemişti.

Rusya ve Suriye hükümeti, Duma’da ordunun kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları reddediyor.

Bu arada Duma’da yaşananlar konusunda görgü tanıkları ve Suriyeli doktorların verdiği ifadeler, yerleşim yerinde meydana gelenin kimyasal bir saldırı olmadığı görüşünü güçlendiriyor.