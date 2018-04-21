Rus Dışişleri: Demokratlar seçimlerde aldıkları yenilgiyi haklı çıkarmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Demokrat Parti’nin 2016 başkanlık seçimleri öncesinde komplo kurdukları iddiasına Rusya, Trump'ın seçim ekibi, WikiLeaks ile bazı kişi ve kurumlara açtığı davayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zaharova, “Basında yer alan haberlerde, (ABD Demokrat Parti’nin yönetim organı olan) Demokratik Ulusal Komite’nin (DNC), 2016’daki ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları ile ilgili Rusya ve Rus vatandaşların da aralarında bulunduğu ülke, kurum ve kişilere dava açtığı iddialarıyla karşılaştık. Rusya Dışişleri Bakanlığı’na hiç kimse tarafından herhangi bir resmi bildiri yapılmadı, bu nedenle neler yapacağımız konusunda konuşmak için henüz erken. Ancak bu bilgiler doğruyu yansıtıyorsa, bu Demokratların aldıkları yenilgiyi haklı çıkarmak üzere yaptıkları bir tür girişim gibi görünüyor” diye konuştu.

Dün ABD Demokrat Parti’nin Rusya, Trump'ın seçim ekibi, WikiLeaks ile bazı kişi ve kurumlara dava açtığı, Demokratların dava başvurusunda Rusya, Trump'ın seçim ekibi, WikiLeaks ile Rus askeri istihbaratı (GRU) da dâhil bazı kişi ve kurumların, Demokratların 2016'daki başkanlık seçimi kampanyasını sekteye uğratmak için komplo kurmakla itham edildiği belirtilmişti.