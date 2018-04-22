Moskova’da fırtına: 1 ölü, 17 yaralı

Moskova’da bugün şiddetli yağmur ve rüzgârın etkisiyle meydana gelen fırtınada bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 17 kişininse yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün etkili olan fırtınada bir kız çocuğunun ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı bilgisi geldi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ağır durumda hastaneye sevk edilen bir kız çocuğunun doktorlar tarafından kurtarılamadığını belirtti. Sobyanin, yaralı kişilerin sayısını 12 olarak aktardı.

По уточненным данным, количество пострадавших во время урагана увеличилось до 12 человек. Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 Nisan 2018

​Başkent sağlık departmanı yöneticisinin Sputnik'e yaptığı son açıklamadaysa yaralı sayısının 17'ye çıktığı, 3'ü çocuk yaralı 14 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yetkili, "Şu an itibarıyla yaralanarak yardım talep eden 17 kişi var, bu kişilerin 14'ü hastaneye yatırıldı, aralarında 3 çocuk ve 11 yetişkin var" diye konuştu.