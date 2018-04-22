Rus senatörden Macron’un Suriye açıklamalarına yanıt: Yeni Libya inşa edilmiş durumda

Rus senatör Aleksey Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ABD, Fransa ve müttefiklerinin IŞİD’i yenilgiye uğrattıktan sonra ‘yeni Suriye’yi inşa etmek’ için o ülkede kalmaları gerektiği konusundaki açıklamalarını yorumladı.

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD, Fransa ve müttefiklerinin IŞİD'i yenilgiye uğrattıktan sonra ‘yeni Suriye'yi inşa etmek' için o ülkede kalmaları gerektiği konusunda yaptığı açıklamaları, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla değerlendirdi.

Puşkov, "Batılı ülkeler ‘Yeni Libya'yı' inşa etti ve bunun bir felaket olduğunu kendileri itiraf etti. Şimdi de, ‘Yeni Suriye' inşa etmek istiyorlar. Daha önce geçilen yol üzerinden" ifadelerini kullandı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, Fransa ve müttefiklerinin IŞİD'i yenilgiye uğrattıktan sonra İran'ın etkisinin güçlenmesini önlemek ve ‘yeni Suriye'yi inşa etmek' için o ülkede kalmaları gerektiğini belirtmişti.