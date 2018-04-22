Rusya: Doğu Kalamun’dan bir günde bin 100’ün üzerinde militan tahliye edildi

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi, başkent Şam’ın kuzeydoğusunda yer alan Doğu Kalamun’dan bir gün içerisinde bin 100’ün üzerinde militanın aileleriyle birlikte tahliye edildiğini bildirdi.

Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, konuyla ilgili açıklamasında, "Rus uzlaştırma merkezi ve Rus askeri polis birlikleri, 2. gün yoğun güvenlik önlemleri alarak Doğu Kalamun'dan Ruhayba yerleşiminde kontrol noktası oluşturulan insani koridor üzerinden yasadışı silahlı örgütlerin militanlarının ve aile fertlerinin tahliyesine devam ediyor. Geçen 24 saat içerisinde insani koridor üzerinden bin 156 militan, aile fertleriyle birlikte bölgeden çıkış yaptı" ifadelerini kullandı.

Militanlarla ailelerinden in 117 kişinin 35 otobüsle Afrin'e götürüldüğünü belirten Yevtuşenko, 39 kişininse Tanf bölgesindeki Er-Rukban sığınmacı kampına nakledildiğini kaydetti.

'SURİYELİLERE SAĞLIK HİZMETİ VE TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ SAĞLANIYOR'

Tümgeneral Yevtuşenko, tahliye sırasında militanların merkez yetkililerine çok sayıda silah ve mühimmat teslim ettiklerine dikkat çekti.

Önceki günden başlayarak Doğu Kalamun'dan şimdiye kadar toplam 2 bin 850 militanın aile fertleriyle birlikte tahliye edildiğini söyleyen Yevtuşenko, uzlaştırma merkezinin insani durumun iyileştirilmesi için ön koşulları oluşturmaya devam ettiğini, Suriyelilere sağlık hizmeti ve temel ihtiyaç malzemeleri sağladığını ifade etti.

Rus general, son 24 saat içerisinde Humus'ta 160, (Fırat Nehri'nin doğusundaki) Deyr ez Zor'da 519, Doğu Guta'daysa 312 kişinin evlerine döndüğünü de sözlerine ekledi.