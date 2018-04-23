Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google’ın, güvenliği tehdit gerekçesiyle Rusya’da yasaklanan mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kullanılmasına olanak veren bazı IP adreslerini engelledi.

Roskomnadzor, Google'a ait bir dizi IP adresini engelleme kararı aldıklarını duyurdu. Roskomnadzor'un VKontakte üzerinden yaptığı açıklamasında "Google, mahkeme kararına uymadı ve Telegram'ın kendisine yönelik yasağı engellemek için IP'lerini kullanmasına izin verdi. Roskomnadzor'un, Telegram tarafından Rusya'da kullanılan Google IP adreslerini yasaklı kaynak listesine eklemesinin nedeni bu" ifadeleri kullanıldı.

Roskomnadzor, geçen hafta pazartesi günü mahkeme kararıyla Telegram'a erişim durdurulmuştu. Roskomnadzor Sözcüsü Mariya Smelyanskaya, duruşmada Telegram'ın yöneticilerinin eylemlerinin Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarının güvenliği tehdit ettiğini söylemişti.

© Fotoğraf : VKontakte/Роскомнадзор Rusya, Google'a ait bazı IP adreslerini engelledi

FSB, Rusya'da planlanan terör eylemlerinin belirlenmesi için teröristlerce yaygın olarak kullanılan Telegram'ın yönetiminden şifreleme anahtarlarını istemişti.

Şirketin talebi reddetmesinin ardından Roskomnadzor 6 Nisan'da Telegram'ı, erişimi engelleme izni talep ederek mahkemeye vermişti.

Telegram'a Aralık 2017'de St. Petersburg'daki metro saldırısında yer alan teröristlerin mesajlarına erişilmesi talebini reddettiği için 13.600 dolar ceza kesilmişti.

St. Petersburg'daki iki metro istasyonu arasında seyahat halindeki bir trende 3 Nisan 2017'de meydana gelen patlamada 16 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.