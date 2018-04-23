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    Kırım'ı Rusya'ya bağlayan tarihi referandumun 2. yıldönümü

    'Herkes 'Tanrıya şükür, Rusya'ya bağlandık' diyor'

    © Sputnik / Max Vetrov
    Rusya
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    Kırım’da düzenlenen Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılan Avrupa Parlementosu, Almanya, Polonya, Çekya Belçika ve Avusturya’dan isimler Sputnik’e yaptığı açıklamada ülkelerinden iş adamlarının Kırım’da çalışmak istediklerini ifade etti. Çekyalı senatör de Kırımlıların 'Tanrıya şükür, Rusya’ya bağlandık' dediğini aktardı.

    Kırım
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
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    Kırım'da 19-21 Nisan tarihlerinde dördüncüsü düzenlenen Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu, 70 ülkenin temsilcilerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin ziyaretçiyi ağırladı. Forumda 162 milyar ruble (2.640 milyar dolar) değerinde anlaşma imzalandı. Forum ayrıca Avrupa Parlementosu, Almanya, Polonya'dan milletvekili, dünyanın dört bir yanından iş adamları ve gazetecilerin yanı sıra 80 kişilik Suriyeli heyete Rusya'ya bağlanan Kırım'ı kendi gözleriyle görme imkânı verdi.

    Sputnik'e konuşan Çekyalı senatör Yaroslav Dubrav, izlenimlerini şöyle aktardı: "Dürüst olmak gerekirse başta nereye geldiğimi anlamadım. 3 yıl önce buradaydım, uçaktan indiğimizde başka bir havalimanından çıkmıştık. Şimdi geldiğimiz havalimanı ise yeni, çağdaş ve dev bir havalimanı. Böyle bir havalimanını bu kadar kısa sürede nasıl inşa edebildiniz? Çekya'da sıradan insanlar Kırımlıların 2014'te neden Rusya'ya bağlanma kararı aldığını anladı. Politikacılarımızın ise farklı bir bakış açısı var. Onlar isteseler de istemeseler de Kırım her zaman Rusya'nın olacak. Burada 3 yılda muazzam gelişmeler gerçekleşmiş durumda. Yeni yollar, binalar… İnsanlar gece gündüz çalışıyor. Bunu Çekya'da anlatmak istiyorum. Kırım'a geldiğim için beni eleştirecekler ama bu benim görevim. Burada geçirdiğim 10 gündür herkes ‘Tanrıya şükür, Rusya'ya bağlandık' diyor."

    ‘YAPTIRIMLARDAN KORKMUYORLAR, KIRIM'DA İŞ YAPMAK İSTİYORLAR'

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    Birçok Çekyalı iş adamının Rusya'da, özellikle de Kırım'da iş yapmak istediğini belirten Dubrav "Bu isteklerini iletmemi istediler. 2015'te Kırım Başbakanı Sergey Aksenov'la görüşmüştüm, ona bunu ilettim. Henüz bu konuda bir adım atmadık. Ancak inşaat teknolojisi, otobüsler ve troleybüsler konusunda burada iş yapma isteği büyük. Bu iş adamları yaptırımlardan korkmuyor" ifadelerini kullandı.

    ‘BELÇİKALI İŞ ADAMLARI DA KIRIM'LA İLGİLENİYOR'

    Belçikalı Groep G şirketinden Vincent van Akelein de Belçikalı iş adamlarının Kırım'la ilgilendiğini söyledi.

    Akelein "Forumda birçok ülkeden insan gördüm, bu beni çok şaşırttı. Burada birçok iş imkânı var. Yalta ise harika. Nice ya da Saint Tropez gibi. Her şey var… Deniz, dağlar, güzel bir iklim, sıcakkanlı insanlar, lezzetli yemekler ve mükemmel şaraplar…" dedi.

    ‘POLONYALI İŞ ADAMLARI BURADA YAT İNŞASI İLE UĞRAŞABİLİR'

    Polonyalı milletvekili Jacek Wilk de Polonyalıların Kırım'a karşı olumlu yaklaştığını ve gelecekte yarımada için blockchain ve kripto para birimleriyle gelişim imkânlarının bulunduğunu belirtti.

    Wilk "Polonya ve Rusya ekonomi alanında işbirliği yapmalı. Diyalog gerekli. İşbirliği için sağlıklı bir siyasi ortam oluşturulmalı. Zira sözgelimi Polonyalı iş adamları burada yat inşaatı işi ile uğraşabilir. İş adamlarımız ayrıca turizm alanında işbirliğiyle de ilgileniyor. Burası çok güzel bir yer, ben de ailemle buraya tatil için gelmeyi isterdim. Birçok Polonyalı da öyle…" ifadelerini kullandı.

    ‘HERKES RUSYA'YA BAĞLANMIŞ OLMAKTAN MUTLU'

    Kırım'daki Koyaş Gölü
    © Sputnik / Sergey Malgavko
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    Avrupa Parlamentosu'ndan İngiliz milletvekili Bill Etridge de iki ülke arasındaki siyasi krizden çıkılması gerektiğini savundu. Etridge "İngilizler Rusya ile ilişkilerimizin gidişatından rahatsız. Kırım konusuyla da yakından ilgililer. Yalta forumuna burada olanları kendi gözlerimle görmek, insanlarla konuşmak için geldim. Görüşme imkânı bulduğum herkes Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasından mutlu olduğunu söyledi. Ülkelerimi arasında barış ve dostluğun hakim olması için de elimizden geleni yapmalıyız" açıklamasını yaptı.

    ALMAN VEKİL: KİEV'İN YAPTIKLARI SİYASİ HASTALIK

    Yalta'daki forum henüz bitmeden Alman milletvekili Valdemar Gerdt hakkında Kırım'a geldiği için cezai dava açıldığı bildirildi. Gerdt "Beni buraya Alman asıllı Rus diasporası davet etti. Kiev üzerinden buraya gelmeye çalıştım, talebim reddedildi. Madem Kırım'ı kendi toprağı sayıyorlar, neden Alman bir milletvekilinin buraya gelmesini istemiyorlar? Bu sadece siyasi hastalık. Ukrayna'da seçimlerden sonra bu hastalığın sona ermesini, Moskova ile Kiev'in masaya oturup bu sorunu çözmesini umuyorum" dedi.

    Avusturya'da aile oteli olan Barbara Kramer de Avusturyalıların Yalta hakkında bilgi sahibi olmak ve burada otel açabilecekleri bir yer bulmak istediklerini söyledi. Kramer, bir kez daha Yalta'ya gelmek istediklerini de aktardı.

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    Etiketler:
    Valdemar Gerdt, Yaroslav Dubrav, Polonya, Kırım
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