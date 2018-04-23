Lavrov: Suriye'ye S-300 sevkiyatı için henüz karar verilmedi

© Sputnik / Maxim Blinov Lavrov: Saldırının ardından Suriye ordusuna her türlü yardımı değerlendirmeye hazırız

Pekin'de basına açıklamalarda bulunan Lavrov, "Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri sevkiyatının karara bağlandığını söyleyemem. Rusya yönetiminin Suriyeli yetkililerle alacağı kararları bekleyip görmemiz gerekiyor. Bu konuda hiçbir şeyin sır olarak kalması beklenmiyor, her şey açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

PESKOV, PUTİN'İN SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Suriye'ye S-300 sevkiyatı bugünkü basın toplantısı sırasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a da soruldu.

Konu hakkında yorum yapmayacağını söyleyen Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in egemen bir ülkeye (Suriye) uluslararası hukukun temelleri ihlal edilerek düzenlenen füze saldırısının ardından yaptığı açıklamayı bir kez daha hatırlatayım. Bu füze saldırısı, Suriye çevresindeki atmosferi ve Suriye çözüm sürecini çok ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Uluslararası hukuka ve siyasi çözüm arama konusundaki işbirliği ruhuna büyük bir darbe indirdi" dedi.

Kommersant gazetesi, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın yakında Suriye'ye S-300 sevkiyatına başlayabileceğini yazmıştı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy da Suriye'ye yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" diye konuşmuştu.