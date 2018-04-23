Lavrov: Macron'un ABD'ye yaptığı Suriye çağrısı sömürgeci tutumun yansıması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD'ye yaptığı Suriye'deki askeri varlığını koruma çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macron'un sömürgeci bir tutum sergilediğini belirtti.

Pekin'de konuşan Lavrov, "Macron, ABD'ye son terörist imha edildiğinde veya Suriye'den çıkarıldığında bile askerlerini çekmeme çağrısı yaptı. Fransa lideri, neredeyse sonsuza dek orada kalınması ve Suriye'yi yeniden inşa etmeleri gerektiğini söyledi. Bu sömürgeci bir tutum" ifadelerini kullandı.

'NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ÖĞRENECEĞİZ'

Bugüne dek uluslararası koalisyonun Suriye'de sadece IŞİD ve diğer örgütlerin oluşturduğu terör tehdidini ortadan kaldırma amacıyla bulunduğu söylendiği için Fransız meslektaşlarından Macron'un tam olarak ne demek istediğini öğreneceklerini kaydeden Lavrov, konunun oldukça önemli olduğunu ve üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

Fox News televizyonuna konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, Fransa ve müttefiklerinin IŞİD'i yenilgiye uğrattıktan sonra İran'ın etkisinin güçlenmesini önlemek ve ‘yeni Suriye'yi inşa etmek' için o ülkede kalmaları gerektiğini savunmuştu.

Macron, "IŞİD'le yürütülen savaş bittikten sonra dahi ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bölgedeki tüm ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni Suriye'nin kurulmasında önemli rol oynayacak. Fakat geleceğini elbette ki Suriye halkı belirleyecek" diye konuşmuştu.