Rus vekil: Sarkisyan akıllıca karar verdi yoksa kan akabilirdi

Sputnik'e konuşan Kalaşnikov, "Sanırım, bu kararı deneyimine istinaden her şeyi tarttıktan sonra verdi. Savaş dahil çeşitli durumlarda, ülkesindeki farklı çatışmalarda yer aldığını biliyorum. O, oldukça akıllı biri. Sanırım, eğer iktidar arzusuna ve iktidarda geçirdiği yıllara rağmen böyle bir karar verdiyse bunun bugün mümkün olan birkaç çözümden biri olduğunu anlıyor" dedi.
Sarkisyan'ın büyük ihtimalle politikaya dönmeyeceğini, zira bunun yanlış algılanacağını dile getiren Kalaşnikov, eski Ermeni liderinin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) veya Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) içinde bir görev alabileceği tahmininde bulundu.
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