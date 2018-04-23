Rus vekil: Sarkisyan akıllıca karar verdi yoksa kan akabilirdi

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov, eski Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan’ın, ülkedeki protestolar bağlamında istifa ederek akıllıca bir karar aldığını ve kanın akmasını önlediğini belirtti.

Sputnik'e konuşan Kalaşnikov, "Sanırım, bu kararı deneyimine istinaden her şeyi tarttıktan sonra verdi. Savaş dahil çeşitli durumlarda, ülkesindeki farklı çatışmalarda yer aldığını biliyorum. O, oldukça akıllı biri. Sanırım, eğer iktidar arzusuna ve iktidarda geçirdiği yıllara rağmen böyle bir karar verdiyse bunun bugün mümkün olan birkaç çözümden biri olduğunu anlıyor" dedi.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

"Sarkisyan, iktidara yapışmadı, özel güçleri devreye sokmadı" diyen Rus vekil, "Bu durum ona olanak veriyor. Şimdi bu sorunun yasal çerçeve içinde çözüme kavuşturulması gerekiyor" diye ekledi.

Sarkisyan'ın büyük ihtimalle politikaya dönmeyeceğini, zira bunun yanlış algılanacağını dile getiren Kalaşnikov, eski Ermeni liderinin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) veya Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) içinde bir görev alabileceği tahmininde bulundu.