Rusya: Suriye konusunda ABD ile diyaloga hazırız

Rus ve ABD savunma bakanlıkları arasındaki temasların devam ettiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye konusunda Washington ile diyaloga hazır olduklarını belirtti.

Bogdanov, bugünkü basın brifinginde, "Çatışmasızlıkla ilgili temaslar, genelde savunma bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Biz elbette diyaloğa ve görüş alışverişine hazırız" dedi.

Diyalogda BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 ve 2401 sayılı kararlarında temel alınması gerektiğini vurgulayan Bogdanov, "Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü gibi çok önemli ilkeleri içeren bu kararların net bir şekilde hayata geçirilmesi için elbette ortak, herkesin onayladığı temele ihtiyaç var. Bu konuda işbirliğine hazırız" diye ekledi.