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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: ABD’nin Suriye’den ayrılmaya niyeti yok

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekileceklerini söylemesine rağmen, ABD’nin Fırat Nehri’nin doğusunda aktif şekilde yerleşmeye devam ettiğini ve çekilmeye niyeti olmadığını söyledi.

    Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı kapsamında gazetecilere konuşan Lavrov, Suriye’nin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını ve Suriye halkının çıkarları ile Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
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    Çok sayıda ülkenin kasıtlı olarak Suriye’yi bölme amacı doğrultusunda ilerlediğini belirten Lavrov “ABD, tek amacının teröristleri Suriye’den göndermek, IŞİD’i yenmek olduğuna dair vaatte bulundu. Ancak bu iddialara, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarına rağmen, Fırat  Nehri’nin doğusunda yerleşmeye devam ediyor ve ülkeden çekilmeye niyeti yok” ifadelerini kullandı.

    Lavrov, ABD’nin kontrolündeki bölgelerde yerel yönetimler kurduğunu da ekledi.

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    Lavrov açıklamalarına “Bu arada onları Suriye’de kalmaya cesaretlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Geçenlerde ABD’nin Afganistan’dan çekilmemesini, ABD öncülüğündeki koalisyonun Batı’nın onaylayacağı bir düzen kurulana kadar Suriye’de kalması gerektiğini söyledi” sözleriyle devam etti.

    Lavrov’un açıklamaları Trump’ın yaklaşık bir ay önceki ‘yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz’ açıklamasının ardından geldi.

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    Etiketler:
    Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), IŞİD, Emmanuel Macron, Sergey Lavrov, Pekin, Çin, Fransa, Suriye, ABD
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