Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesi için Rusya’da kampanya başladı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Aziz Georgiy Kurdelesi kampanyasına start verildi. İlk kurdeleler geleneksel olarak Rossiya Segodnya (Russia Today) uluslararası haber ajansı binası önünde dağıtıldı.
TÜRKİYE DE KAMPANYAYA KATILACAK
Bu yıl kampanyaya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 70’ten fazla ülkenin katılması bekleniyor.
Renkleri, Rusya’nın saygıdeğer madalyalardan biri olan Aziz George Nişanı’nın kurdelesinden alındı. Siyah ve turuncu renkleri, savaşa özgü duman ve alevleri sembolize ediyor.
Türkiye’de Aziz Georgiy kurdeleleri Ankara’da Rusya Büyükelçiliği (Andrey Karlov, 5) ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde, İstanbul’da Rus Genel Konsolosluğu’nda ve Antalya’da Rus Genel Konsolosluğu’nda dağıtılacak.
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