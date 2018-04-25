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    Aziz Georgiy Kurdelesi

    Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesi için Rusya’da kampanya başladı

    © Sputnik / Maksim Blinov
    Rusya
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    Rusya’da, 24 Nisan günü, 2. Dünya Savaşı’nda Sovyet ordusunun Nazilere karşı kazandığı zaferin simgesi olan Aziz Georgiy Kurdelesi kampanyası başlatıldı.

    Rusya’nın başkenti Moskova’da Aziz Georgiy Kurdelesi kampanyasına start verildi. İlk kurdeleler geleneksel olarak Rossiya Segodnya (Russia Today) uluslararası haber ajansı binası önünde dağıtıldı.

    TÜRKİYE DE KAMPANYAYA KATILACAK

    Bu yıl kampanyaya, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 70’ten fazla ülkenin katılması bekleniyor.

    Aziz Georgiy Kurdelesi
    © Fotoğraf: Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi
    Halep'te Aziz Georgiy Kurdelesi dağıtıldı
    İlk kez 2005’te başlatılan kampanya her yıl düzenli olarak Nisan sonu- Mayıs başında düzenlenir. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kent sokaklarında her gün gönüllüler tarafından Aziz Georgiy kurdeleleri dağıtılacak.

    Renkleri, Rusya’nın saygıdeğer madalyalardan biri olan Aziz George Nişanı’nın kurdelesinden alındı. Siyah ve turuncu renkleri, savaşa özgü duman ve alevleri sembolize ediyor.

    Türkiye’de Aziz Georgiy kurdeleleri Ankara’da Rusya Büyükelçiliği (Andrey Karlov, 5) ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde, İstanbul’da Rus Genel Konsolosluğu’nda ve Antalya’da Rus Genel Konsolosluğu’nda dağıtılacak.

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    Etiketler:
    Aziz Georgiy Kurdelesi, İstanbul, Ankara, Türkiye, Antalya, Rusya
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