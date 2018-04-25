Putin: Bazı ülkeler askeri güç kullanarak teröristlerin ekmeğine yağ sürüyor

Soçi’deki 9. Uluslararası Güvenlik Yüksek Temsilcileri Toplantısı’nda konuşan Vladimir Putin "Uluslararası toplumun bazı üyeleri evrensel olarak tanınmış kuralları ve uluslararası hukuk prensiplerini giderek daha sık ihlal ediyor, GM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) hiçe sayarak askeri güç kullanım yoluna giriyor, uluslararası tartışmaların çözümü için kilit konumda olan müzakerelerden kaçınıyorlar" ifadelerini kullandı.

Putin, bu durumun siyasi ve toplumsal istikrarsızlığın devam etmesine neden olduğunu, terör ve aşırıcılık, uluslararötesi suçun ekmeğine yağ sürdüğünü, yerel krizler ve karışıklıklara yol açtığını belirtti.

'İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

"Rusya bu anlamda uluslararası partnerleriyle çoklu veya ikili olmak üzere yakın işbirliğine hazır" diyen Putin, Soçi’deki forumun uluslararası güvenliğe yönelik farklı tehdit ve tehlikelerle mücadele yöntemlerini görüşme imkânı tanıdığını ifade etti.