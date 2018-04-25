Peskov: İran nükleer anlaşması olduğu gibi kalmalı, yeni anlaşma teklifinde bahsedilenleri bilmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın mevcut İran nükleer anlaşmasının olduğu gibi kalmasından yana olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmeden sonra dile getirdiği yeni anlaşma teklifinde bahsettiği değişikliklerden haberdar olmadıklarını belirtti.

© REUTERS / Danish Siddiqui Ruhani'den nükleer anlaşmanın yenilenmesini isteyen ABD'ye: Tüccar Trump

Gazetecilere konuşan Peskov, Rusya'nın İran nükleer programı konusunda yeni bir anlaşmaya hazır olup olmadığı yönündeki soruya "İran nükleer anlaşması birçok ülkenin titiz ve yoğun diplomatik çalışmalarının sonucu. Bu çalışmayı tekrarlamak tekrar mümkün mü? Bu bir mesele" yanıtını verdi.

İran'ın konuyla ilgili tavrının önemli olduğunu belirten Peskov, Rusya'nın anlaşmanın olduğu gibi kalmasından yana olduğunu, başka bir alternatifi olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinden sonra Paris'in İran nükleer programıyla ilgili yeni bir anlaşmaya hazır olduğunu söylemişti. Macron, yeni anlaşma için değiştirilebilecek dört noktaya odaklanılmasını dile getirmişti.

Macron'ın ifadelerini değerlendiren Peskov nelerin değiştirilmesinin istendiği konusunda bilgi sahibi olmadıkları söyledi. Peskov "Neden bahsedildiğini bilmiyoruz" dedi.