Rusya'dan Ermenistan'daki siyasi güçlere diyalog çağrısı

Ermenistan'daki gergin siyasi sürece ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki tüm siyasi güçleri yapıcı diyalog kurmaya davet etti.

Rus Dışişleri'nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, "Rusya'ya tarihi dostluk gelenekleri, kapsamlı işbirliği ve müttefiklik ilişkileriyle bağlı olan Ermenistan'ın iç siyasetindeki gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Ermenistan'daki durumun sadece hukuki ve anayasal zeminde gelişmesini umduklarını belirten Rus Dışişleri, tüm siyasi güçlerin yapıcı diyalog konusunda sorumluluk üstlenmesini ve buna hazır olmasını beklediklerini vurguladı.

Bakanlık, Ermenistan'daki durumun en kısa sürede normale dönmesinin ve toplumsal uzlaşı sağlanmasının ülkenin temel çıkarlarına hizmet edeceğini de vurguladı.