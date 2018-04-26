Rusya: Suriye'ye S-300 sevkiyatına ilişkin ilke kararı alınmadı

Antalya Havalimanı'nda dün başlayan Türkiye'nin ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow-2018'de soruları yanıtlayan Çemezov, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri sevkiyatı konusunda Moskova tarafından henüz bir ilke kararı alınmadığını belirtti.

Suriye'ye S-300 sevkiyatı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de kimyasal silah üretimi ve depolanmasında kullanıldıklarını iddia ettikleri tesisleri 14 Nisan'da hava ve denizden bombalamasının ardından gündeme gelmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" diye konuşmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bu saldırının ardından Suriye'ye S-300 sistemleri göndermelerini önünde artık ahlaki bir yükümlülüklerinin kalmadığını söylemişti