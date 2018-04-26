‘Türkiye'nin başlıca tesislerini savunması için 10-12 adet S-400 taburu alması gerekecek’

Eurasia Airshow fuarına katılan Rus askeri uzman Korotçenko, Türkiye’nin her türlü tehditten korunabilmesi için tam anlamıyla bir hava-uzay savunma sistemi oluşturmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Türkiye’nin başlıca siyasi, idari ve askeri tesislerini korumaya alması için yaklaşık olarak 10-12 adet S-400 taburu satın alması gerekeceğini vurguladı.

Korotçenko, açıklamalarına şöyle devam etti:

'TÜRKİYE'NİN NÜKLEER SANTRALE SAVUNMA SAĞLAMASI GEREKECEK'

Türkiye’nin nükleer güç santraline de savunma sağlaması gerekecek, çünkü nükleer tesis teröristler ve Ankara’nın hasımları tarafından olası bir eyleme açık olacak. S-400 hava savunma sistemlerinin yanı sıra Buk-M2 ve yakın menzilli Tor sistemleri alması gerekiyor. Söz konusu sistemler tamamen otomatik bir çalışma sağlıyor, insan unsuru sadece fırlatmaya izin veriyor, S-400’lerde de aynı şey söz konusu, operatör sadece fırlatma izni veriyor. Nişan alma, kilitlenme, refakat gibi tüm diğer işlemleri sistem otomatik olarak gerçekleştiriyor.



'S-400'LER KONUŞLANDIKTAN SONRA HERHANGİ BİR HAVA TEHDİDİ YA DA DARBE GİRİŞİMİ ETKİLİ OLAMAYACAK'

Elbette ki kontrat imzalandıktan sonra Türk askeri uzmanlar Rusya’daki poligonlardan birinde eğitimden geçecek ve gerçek atış talimi yapacak. Bu nedenle Türkiye, dünya pazarında mevcut olanların en iyisini seçmiş olacak. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Türkiye’nin hava sahasının anahtarını elinde bulunduruyor olacak ve S-400’ler Türk ordusu tarafından konuşlandıktan sonra herhangi bir hava tehdidi, darbe girişimi ya da Türkiye’yi havadan korkutmaya yönelik herhangi bir başka girişim etkili olamayacak.



Antalya’da düzenlenen Eurasia Airshow fuarıyla ilgili izlenimlerini paylaşan Korotçenko, “Fuarın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu gerçek anlamda bir başarı. Türkiye’nin çok büyük jeopolitik hırsları var. Kendi sivil ve askeri havacılık sektörünün, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi, Türkiye’yi devlet olarak yeni bir kalite düzeyine taşıyacak” ifadelerini kullandı.