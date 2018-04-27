FSB, IŞİD'in Moskova'da planladığı saldırıları önledi

FSB, Suriye ve Irak'taki IŞİD militanlarının Rusya'daki hücreler aracılığıyla Rusya'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirmeyi planladığı terör saldırılarına karşı koymaya devam ediyor.

FSB'den bugün yapılan açıklamaya göre Rus istihbarat üyeleri, Moskova'da 4 IŞİD militanını gözaltına alarak bu militanlar tarafından başkentte düzenlenmesi planlanan ses getirecek saldırıları önledi.

Militanların Moskova'ya ülkenin kuzeyindeki Novıy Urengoy kentinden geldiğini aktaran FSB, militanların Suriye'den mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla koordine edildiğini vurguladı.

'NOVIY URENGOY'DA 20 MİLİTAN GÖZALTINA ALINDI'

FSB, Novıy Urengoy kentinde özel bir operasyon düzenlendiğini de kaydederek, 20 militanın gözaltına alındığını ve IŞİD propagandası amaçlı materyaller ele geçirildiğini ifade etti.

CC BY-SA 3.0 / SpetsnazAlpha / SpetsnazAlpha Moskova’da IŞİD operasyonu: 60 gözaltı

FSB Başkanı Aleksandr Bortnikov, 2017 yılında 25 saldırıyı önlediklerini, militanların 4 saldırı gerçekleştirmeyi başardığını söylemişti.

2018'İN İLK ÇEYREĞİNDE 6 SALDIRININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

2018'in ilk çeyreğindeyse Rus istihbaratı, 6 saldırı düzenlemeyi planlayan 12 hücreyi imha etti. Operasyonlar sırasında 189 militan gözaltına alınırken 15 militan öldürüldü.