Rostec: Yeni Türk uçağında Rus yapımı motor kullanılabilir

Kladov, "Türkiye havacılık ve uzay sanayiini aktif bir şekilde geliştiriyor. Fuarda sergilenen yeni Türk uçağının üzerinde bizim ürettiğimiz motorların kullanılabileceği planör var. Şimdi teknik ödevi incelemeli, ağırlık, hız, çekiş gücü analizi yapmalı ve ardından teklifimizi sunmalıyız" diye konuştu.
'POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ ALANLARI ÇOK FAZLA'
Türk uzmanların Birleşik Motor Yapım Şirketi'yle proje üzerinde görüşmek üzere Rusya'yı ziyaret edeceklerini belirten Kladov, "Potansiyel işbirliği alanları çok fazla, Türk ortakların ilgisi çok büyük. Onlar, Rusya'nın havacılık ve uzay sektöründe önde gelen ülke olduğunun farkında" ifadelerini kullandı.
Kladov, Türk yetkililerin uçak, helikopter ve motorların ortak yapımına ilgi gösterdiklerini de sözlerine ekledi.
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