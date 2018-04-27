Rostec: Yeni Türk uçağında Rus yapımı motor kullanılabilir

© Fotoğraf : RIA Novosti / Igor Çuprin 'Rus sanayisi gözünü Türk pazarına çevirdi'

Antalya'da düzenlenen uluslararası havacılık fuarı Eurasia Airshow'da konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kladov, Türk uzmanların yakında yeni uçak projesine hangi motorun uygun olacağını belirlemek için Rusya'yı ziyaret edeceğini kaydetti.

Kladov, "Türkiye havacılık ve uzay sanayiini aktif bir şekilde geliştiriyor. Fuarda sergilenen yeni Türk uçağının üzerinde bizim ürettiğimiz motorların kullanılabileceği planör var. Şimdi teknik ödevi incelemeli, ağırlık, hız, çekiş gücü analizi yapmalı ve ardından teklifimizi sunmalıyız" diye konuştu.

'POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ ALANLARI ÇOK FAZLA'

© Fotoğraf : Emergencies Ministry RF Türkiye Rusya’dan satın aldığı Ka-32 helikopterlerinin sayısını arttırabilir

Rus yetkili, uçağın askeri veya sivil olup olmadığını ise netleştirmedi.

Türk uzmanların Birleşik Motor Yapım Şirketi'yle proje üzerinde görüşmek üzere Rusya'yı ziyaret edeceklerini belirten Kladov, "Potansiyel işbirliği alanları çok fazla, Türk ortakların ilgisi çok büyük. Onlar, Rusya'nın havacılık ve uzay sektöründe önde gelen ülke olduğunun farkında" ifadelerini kullandı.

Kladov, Türk yetkililerin uçak, helikopter ve motorların ortak yapımına ilgi gösterdiklerini de sözlerine ekledi.