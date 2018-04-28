Putin, aldığı notlarla dalga geçti: Ne yazdığımı kendim de okuyamıyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir toplantıda aldığı notlarla dalga geçerek, ne yazdığını okumakta zorluk çektiğini belirtti.

Putin, Yasama Konseyi üyeleriyle görüşme sırasında, senatör ve vekillerin sürdüğü tekliflere daha sonra yanıt vermek için söylediklerini not alıyordu. Ancak söz ona gelince Putin, ne yazdığını anlamak için kısa bir ara vermek zorunda kaldı.

Rus lider şakayla karışık şunu söyledi: “Kargacık burgacık yazdım, şimdi kendim okuyamıyorum. Aceleden, çok sayıda ilginç teklif vardı."

Putin, birkaç saniye sonra konuşmasına devam etti.