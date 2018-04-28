Putin, aldığı notlarla dalga geçti: Ne yazdığımı kendim de okuyamıyorum

Rus lider şakayla karışık şunu söyledi: “Kargacık burgacık yazdım, şimdi kendim okuyamıyorum. Aceleden, çok sayıda ilginç teklif vardı."
Putin, birkaç saniye sonra konuşmasına devam etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir toplantıda aldığı notlarla dalga geçerek, ne yazdığını okumakta zorluk çektiğini belirtti.
Rus lider şakayla karışık şunu söyledi: “Kargacık burgacık yazdım, şimdi kendim okuyamıyorum. Aceleden, çok sayıda ilginç teklif vardı."
Putin, birkaç saniye sonra konuşmasına devam etti.
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