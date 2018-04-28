Simonyan'dan 'Rus müdahalesi' raporu hakkında açıklama: Dağılabiliriz

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma raporunu değerlendirdi.

© REUTERS / Brian Snyder Trump: Rusya'yla gizli anlaşma yaptığımıza dair hiçbir kanıt yok

Facebook hesabından açıklama yapan Simonyan, İstihbarat Komitesi raporunun büyük bir hacme sahip olmasına rağmen hiçbir kanıt ve hiçbir önemli bulgu içermediğini vurguladı.

Simonyan, "ABD'li istihbaratçılar, Rusya'nın ABD'deki seçimlere nasıl zarar verdiğiyle ilgili yeni bir rapor yayınladı. 243 sayfalık raporun kısa özeti şu şekilde:

1. Müdahale kanıtı yok.

2. İki tweet için 30 dolar harcadık ve bu iki tweet onların (ABD'nin) demokrasisine zarar verdi.

3. Biz hem Hillary'yi hem de Trump'ı eleştirdik ancak Hillary'yi daha fazla eleştirdik. Bu ne de olsa kırıcı.

4. İlgi çekici başka bir şey yok. Dağılabiliriz" ifadelerini kullandı.

​Rapor hakkında değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurgulamıştı.