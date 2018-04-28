Simonyan'dan 'Rus müdahalesi' raporu hakkında açıklama: Dağılabiliriz

Simonyan, "ABD'li istihbaratçılar, Rusya'nın ABD'deki seçimlere nasıl zarar verdiğiyle ilgili yeni bir rapor yayınladı. 243 sayfalık raporun kısa özeti şu şekilde:
1. Müdahale kanıtı yok.
2. İki tweet için 30 dolar harcadık ve bu iki tweet onların (ABD'nin) demokrasisine zarar verdi.
3. Biz hem Hillary'yi hem de Trump'ı eleştirdik ancak Hillary'yi daha fazla eleştirdik. Bu ne de olsa kırıcı.
4. İlgi çekici başka bir şey yok. Dağılabiliriz" ifadelerini kullandı.
Rapor hakkında değerlendirmede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurgulamıştı.
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