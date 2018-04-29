RT, askeri muhabirlere takdim edilecek Halid el-Hatıb ödülü için başvuruları kabul etmeye başladı

Halid El Hatıb’in ölüm yıldönümünde bundan böyle her yıl, çatışma bölgelerinde görevli askeri muhabirlerin yaptığı en iyi çalışmalar ödüllendirilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ödülün organizasyonu dolayısıyla RT’ye teşekkür etti.

Zaharova, “RT'nin, dünyadaki çatışma bölgelerinde dünya toplumuna neler olup bittiği hakkında gerçeği iletmek uğruna hayatlarını tehlikeye atan gazeteciler için uluslararası bir ödül düzenleme fikri harika. Ne yazık ki dünya daha istikrarlı hale gelmiyor. Aksine, sürekli olarak silahlı çatışmaya dönüşebilen yeni zıtlaşma durumları ortaya çıkıyor ve bu durumda bir muhabirin, bir foto muhabirinin, operatörün çalışması objektif bilgi edinme teminatına dönüşüyor. Gazetecilik kriziyle ilgili çok şey duyduk. Bu nedenle, sıcak noktalardaki medya temsilcilerinin asil çalışmaları, sahte propaganda klişelerini ve özellikle Suriye ve Ukrayna'daki durum hakkında yaratılan siyasi masalları yerle bir ediyor. Ne yazık ki, gerçek için korkunç bedel ödemek zorunda kalınıyor, hayatlarını askeri çatışmalarda kaybeden diğer gazetecilerimizin zamansızca gitmelerinin trajedisi bizim ortak kederimiz” diye konuştu.

Rus Dışişleri Sözcüsü, şöyle devam etti:

“Suriye’de öldürülen RT muhabirinin ailesiyle ve doğrudan annesiyle görüşme fırsatı yakaladım. Annesi oğlunu kaybetmenin neden olduğu trajediyi anlatmış, onu kaybetmesiyle hayatın gidişatını tamamen değiştiğini söylemişti. Fakat o bir kez dahi oğlunun hayatta doğru yolu seçtiğinden bir zerre kadar dahi şüphe dile getirmedi. Bu beni derinden etkiledi. Ödül adaylarına ve katılımcılara profesyonel alanda başarılar diliyorum. Ödülün yarışma nedeni olmaması gerektiğini düşünüyorum. O, gazetecilerin cesaretinin, açık sözlülüğünün ve özverisinin kabulü olmalı.”

RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise, “Meslektaşımız Halit bir kahraman. O, doğruluk uğruna hayatını kaybetti. Bu ödülü, çalışmalarının savaşın kâbuslarına ışık tutulmasını sağladığı yürekli askeri muhabirlerimize takdim edeceğiz” diye konuştu.

RT ödüllerinin takdim töreni, RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb’in ölümünün birinci yıldönümüne denk gelen 30 Temmuz’da gerçekleşecek. Halid el-Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Katılım için tüm şartlara https://award.rt.com sitesinden ulaşılabiliyor.