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    Mariya Zaharova

    Zaharova'dan Skripal olayı ile ilgili açıklama

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Skripal olayının ABD ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri saldırının haklı çıkarılması için gerekli olduğunu ve şimdi geri planda kaldığını belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Rusya: Skripal vakası, büyük ihtimalle İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildi
    Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Zaharova, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenme olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Zaharova, "Skripal vakası ilk başladığında her şeyin Suriye ile bağlantılı olduğunu söylemiştik. Suriye'ye saldırı yapıldı. Mükemmel. Görünüşe göre bu aşamada olay işe yaradı, beklenen bahis oynandı. Görüldüğü kadarıyla işe yaradı" diye konuştu.

    Suriye saldırısından sonra İngiliz basınının Skripal olayına ilgisinin neredeyse sıfırlandığını kaydeden Zaharova, İngiltere'nin Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair herhangi bir kanıta sahip olmadığını, fakat ‘(İngilizlerin) elinde Rusya'nın kimyasal silah kullanarak İngiltere'ye saldırdığı konusunda bilgilerin olduğunu' kaydetti.

    ‘ABD'DEKİ RUS DİPLOMATİK VARLIKLARLA İLGİLİ DAVAYA HAZIRLIK SÜRÜYOR'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Zaharova: İngiltere, Skripal’in evindeki hayvanların cesetlerini imha etmiş, üzerlerinde inceleme yapılabilirdi
    Zaharova, Rusya'nın ABD'de el konulan diplomatik varlıklarıyla ilgili davalara hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

    Rus diplomat, "Süreç devam ediyor. Hazırlık çalışmaları yapılıyor, şimdilik bu konuda daha fazla hibir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.

    ‘YEMEN'DEKİ DURUM GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK İNSANİ FELAKETİ'

    Dışişleri Sözcüsü, Yemen'deki durumun günümüzün en büyük insani felaketi olduğunu söyledi.

    Zaharova, "Yemen'deki 20 milyon kişi insani felaketin eşiğinde değil, eşiğin çok ötesinde. Oradaki insanlar, günümüzün en muazzam, en büyük insani felaketinin tam ortasında. 20 milyon kişi" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Rossiya 1 televizyonu, Mariya Zaharova, Sergey Skripal, İngiltere, Rusya
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