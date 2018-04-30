Dünyanın ilk yüzen nükleer santrali Rusya'dan: 'Akademik Lomonosov' ilk yolculuğuna çıktı

Rusya'nın ilk yüzen nükleer santrali 'Akademik Lomonosov', St. Petersburg'dan Murmansk kentine olan ilk yolculuğuna çıktı. Olay basında geniş yankı bulurken, deniz aracı 'nükleer Titanic', 'yüzen Çernobil' gibi isimlerle anıldı.

Cumartesi günü St. Petersburg kentinden Murmansk'a olan ilk yolculuğuna çıkan Rusya'nın ilk yüzen nükleer santrali 'Akademik Lomonosov', nükleer yakıt dolumu yapıldıktan sonra Rusya'nın Uzak Doğu bölgesine çekilecek. Deniz aracı, 2019 yılında Arktik'teki Çukotka açıklarında göreve başlayacak.

'Akademik Lomonosov'un ilk yolculuğuna geniş yer ayıran basın, daha çok verebileceği zararlara odaklanıldı. Greenpeace gibi çevre kuruluşlarından çevreciler aracı ‘nükleer Titanic' ve ‘yüzen Çernobil' gibi isimlerle andı.

#Russia has completed construction of the world's first Floating Nuclear Power Station — the Akademik Lomonosov — it is now being towed from Saint-Petersburg to Murmansk. This Fall the FNPP will launch & test its reactors, by Summer 2019 Akademik Lomonosov will go operational pic.twitter.com/fX9PJN9cwL — Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 29 Nisan 2018

Greenpeace nükleer uzmanı Jan Haverkamp, ''Halihazırda hassas olan ve iklim değişikliği nedeniyle yoğun baskı altındaki çevre için Arktik Okyanusu'nda gezen nükleer reaktörler kesinlikle tehdit oluşturacak'' eleştirisini getirdi.

Gezen nükleer santral projesi yıllardır mühendislerin aklını meşgul ediyordu. 144 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 'Akademik Lomonosov' dünyanın ilk yüzen nükleer santrali.

Watch: World's only nuclear floating power plant Akademik Lomonosov sets sail in Russia. pic.twitter.com/cWCmwpu5GN — Sidhant Sibal (@sidhant) 28 Nisan 2018

​İlk olma özelliğine karşın basında yansıtıldığı gibi tehlike arz etmediğini savunanlar da var. Nitekim daha önce ABD dahil birçok ülkenin nükleer güçlü denizaltıları ve başka araçları mavi sulara açılmıştı.

ROSATOM: ÇEVREYE TEHLİKE TEŞKİL ETMİYOR

Aracın geliştiricisi olan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), araç inşa edilirken olası tüm zararların göz önünde bulundurulduğunu duyurdu.

'DOĞAL AFETLER KARŞISINDA YENİLMEZ'

© REUTERS / Sergey Karpukin Kıbrıs, Akkuyu NGS'nin yapımı nedeniyle endişeli

Rosatom'un açıklamasında şöyle denildi: ''Araç olası tüm tehlikeleri aşacak güvenlik hudutları çerçevesinde tasarlanmıştır. Bu özelliği, araçtaki nükleer reaktörleri tsunami ve diğer doğal afetlere karşı yenilmez kılıyor. Ayrıca araçtaki tüm nükleer işlemlerde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun kuralları karşılanıyor. Araç çevreye hiçbir tehlike teşkil etmiyor.''

LOMONOSOV'UN ANISINA

İkili KLT-40S reaktörüne sahip araçta 70 megawatt elektrik üretilebiliyor. Ünlü Rus bilim insani Mihail Lomonosov’un ismini taşıyan aracın görevi uzak endüstri bölgelerine, açık denizdeki gaz ve petrol platformlarına elektrik sağlamak.

100 BİN NÜFUSLU BİR KENTİN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Araçtaki her bir ünite 100 bin kişilik bir kentin ihtiyacını sağlayacak düzeyde ısı ve enerji üretebiliyor.