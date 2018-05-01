Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları: Binlerce kişi Kızıl Meydan'ı doldurdu

Rusya'da başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkuyla kutlandı. Moskova polisi, Kızıl Meydan'daki kutlamalara 130.000 kişinin katıldığını duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, belediye tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva Moskova'daki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları

Kutlamalarda işçi, gazi, öğrenci, çeşitli meslek grupları ve parlamento temsilcileri dahil 130.000 kişi yer aldı. Kutlamalara katılan isimler arasında Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de vardı.

Bayram havasında geçen kutlamalara katılanlar, bayraklar, pankartlar, balonlar ve çiçekler taşıdı.

© REUTERS / Maxim Shemetov 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları- Kızıl Meydan

Katılımcılar şarkılar söyleyip dans etti, 'İşçi yoksul olmamalı', 'Yaşasın işçi sınıfı', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Güçlü meslek birlikleri, güçlü Rusya', 'Gençlik, bizim geleceğimizdir' gibi sloganlar attı.

© REUTERS / Maxim Shemetov 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları- Kızıl Meydan

Rusya'da Yakutsk, Krasnodar, Surgut, Kamara, Perm, İjevsk, Magnitogorsk, Voronejj, Vladivostok, Kursk kentleri de dahil olmak üzere ülke genelinde bugün yaklaşık 3 milyon kişinin katılımıyla 500 miting gerçekleştirilecek.

Katılımcılar etkinliklerde iyi iş, adil sosyal politika, emeklilik yaşının yükseltilmemesi, mezunlara iş, iş güvenliği gibi taleplerde bulunacak.

© REUTERS / Tatyana Makeyeva Kızıl Meydan-1 Mayıs İşçi Bayramı

KIRIM'IN BAŞKENTİ SİMFEREPOL'DE 27 BİN KİŞİLİK ETKİNLİK

Kırım'ın başkenti Simferepol'de düzenlenen etkinlikte yaklaşık 27.000 kişi yer aldı.

Etkinliği Kırım lideri Sergey Aksenov ve Kırım Parlamentosu Sözcüsü Vladimir Konstantinov yönetti.