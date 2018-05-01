Rusya'da 1 Mayıs kutlamaları: Binlerce kişi Kızıl Meydan'ı doldurdu

Rusya'nın başkenti Moskova'da, belediye tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.
Kutlamalarda işçi, gazi, öğrenci, çeşitli meslek grupları ve parlamento temsilcileri dahil 130.000 kişi yer aldı. Kutlamalara katılan isimler arasında Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de vardı.
Bayram havasında geçen kutlamalara katılanlar, bayraklar, pankartlar, balonlar ve çiçekler taşıdı.
Katılımcılar şarkılar söyleyip dans etti, 'İşçi yoksul olmamalı', 'Yaşasın işçi sınıfı', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Güçlü meslek birlikleri, güçlü Rusya', 'Gençlik, bizim geleceğimizdir' gibi sloganlar attı.
Rusya'da Yakutsk, Krasnodar, Surgut, Kamara, Perm, İjevsk, Magnitogorsk, Voronejj, Vladivostok, Kursk kentleri de dahil olmak üzere ülke genelinde bugün yaklaşık 3 milyon kişinin katılımıyla 500 miting gerçekleştirilecek.
Katılımcılar etkinliklerde iyi iş, adil sosyal politika, emeklilik yaşının yükseltilmemesi, mezunlara iş, iş güvenliği gibi taleplerde bulunacak.
KIRIM'IN BAŞKENTİ SİMFEREPOL'DE 27 BİN KİŞİLİK ETKİNLİK
Kırım'ın başkenti Simferepol'de düzenlenen etkinlikte yaklaşık 27.000 kişi yer aldı.
Etkinliği Kırım lideri Sergey Aksenov ve Kırım Parlamentosu Sözcüsü Vladimir Konstantinov yönetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)