Rusya: Netanyahu'nun İran'ın nükleer programıyla ilgili belgeleri teyide muhtaç

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'İran'nın nükleer silah programıyla ilgili gizli arşivindeki 100 bin belgenin kopyalarını ele geçirdikleri' iddiasını yorumlayan Rusya'nın BM Temsilcisi Ulyanov, söz konusu belgelerin öncelikle teyit edilmesi gerektiğini belirtti.

'ÖNCELİKLE UAEK İNCELEMELİ'

Belgelerin öncelikle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) incelemesine tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Rus diplomat, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi 5 ülke ile Almanya'nın (P5+1) İsrail 'in iddiaları üzerine toplanmasının gerekli olmadığının altını çizdi.

'UAEK, ACELECİ YARGIDA BULUNMADI'

Ulyanov, "Maalesef, Washington'dan gelen açıklamalara göre, ABD'li bazı siyasetçiler 100 bin belgeyi en kısa sürede analiz edip İran'ın aleyhine bir sonuca vardı. Rusya ve UAEK, bu tür acele yargılamalarda hiçbir zaman bulunmadı" dedi.

NETANYAHU'NUN PUTİN'İ İKNA ÇABASI

Dün basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu, dünkü basın toplantısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak İran'ın 'gizli nükleer silah programı' ile ilgili ellerinde olduğunu iddia ettiği kanıtlar hakkında bilgi verdiğini açıklamıştı.

Putin de 'uluslararası istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyan İran'la nükleer anlaşmanın tüm taraflarca sıkı sıkıya uygulanması gereğini vurguladığını' duyurmuştu.