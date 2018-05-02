Putin'in gizli limuzini 'Kortej' Moskova'da kameralara yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için özel olarak geliştirilen 'Kortej' marka gizli limuzin, Moskovalı bir sakin tarafından kameraya kaydedildi.

İlk olarak Kanal 5'te yayınlanan görüntülerde, kamuflajla örtülü 'Kortej' benzeri bir aracın bir çekici tarafından taşındığı görülüyor.

Kamuflajlı aracın şekli ve ölçüleri ile plakasından yola çıkarak çekicinin Kremlin'i muhafaza eden Federal Koruma Servisi'ne ait olduğuna dayanılarak, çekici üzerindeki gizemli aracın Putin için geliştirilen yerli limuzin 'Kortej' olabileceği belirtildi.

Putin'in inisiyatifiyle hazırlanan 'Kortej' projesi üzerinde 2012 yılından bu yana çalışmalar devam ediyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rus üst düzey yetkilileri genellikle makam aracı olarak yurtdışı menşeli arabaları kullandı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey Rus yetkililer yakın zamanda Kortej projesi kapsamında üretilen yerli modern araçları kullanmaya başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimdilik Mercedes'in S-600 Guard Pullman zırhlı limuzinini kullanıyor.

Daha önce tasarımı gizli tutulan Kortej isimli yeni limuzin Moskova bölgesindeki Dmitrov kentindeki test sürüşünde görüntülenmişti. YouTube'a yansıyan görüntülerde aracın 650 beygirlik sekiz silindirli motorunun bulunduğu aktarılmıştı.

Kortej projesi, Moskova'daki Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü (NAMI) tarafından yürütülüyor.

Putin'in yanı sıra diğer üst düzey yetkililer tarafından da kullanılacak yeni arabaların, Rus otomobil sektörüne yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.