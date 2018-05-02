İzvestiya: Rus ordusu, S-400 ve Pantsir sistemlerini yapay zekayla donatacak

Rus hava savunma sistemleri, yeni sistem sayesinde tüm durumsal değişikliklere komuta merkezlerindeki analiz aşamasına gerek duymadan gerçek zamanlı olarak yanıt verebilecek.
Yeni sistem, S-300, S-400, Pantsir sistemleriyle modern radar sistemlerini birbirine entegre ederek karar alma süresini kısaltacak ve hava savunma bataryaları arasındaki görev dağılımını daha basit hale getirecek.
ÇOKLU SAVUNMA HATTI OLUŞTURULACAK
Tüm mevcut hava savunma sistemlerinin entegrasyonu ve her birinin gücünün eş zamanlı olarak kullanılması, çoklu savunma hattı oluşturacak.
Nitekim, yüksek irtifadaki hedeflere karşı etkili olan S-400, yakın muharebe koşullarında ideal olan Pantsir-S ile senkronizeli olarak kullanılabilecek. Bu, uçakların, kruz füzelerinin, balistik füzelerin ve küçük iHA'ların etkili şekilde imha edilmesini sağlayacak ve çoklu füze fırlatma mekanizmalarıyla saldırılara karşı etkili bir koruma temin edecek.
Yeni sistemin bu yıl içinde Rus ordusu tarafından kullanılmaya başlanması planlanıyor.
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