İzvestiya: Rus ordusu, S-400 ve Pantsir sistemlerini yapay zekayla donatacak

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, hava savunma sistemleri için geliştirilen, yapay zeka unsurlarıyla donatılmış ilk otomatik idare sistemini başarıyla test ettiği belirtildi.

İzvestiya gazetesinin Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rus ordusu, S-400 ve Pantsir-S1 gibi savunma sistemlerini daha etkili hale getirmek için yapay zekalı otomatik idare sistemi geliştirdi.

Rus hava savunma sistemleri, yeni sistem sayesinde tüm durumsal değişikliklere komuta merkezlerindeki analiz aşamasına gerek duymadan gerçek zamanlı olarak yanıt verebilecek.

Yeni sistem, S-300, S-400, Pantsir sistemleriyle modern radar sistemlerini birbirine entegre ederek karar alma süresini kısaltacak ve hava savunma bataryaları arasındaki görev dağılımını daha basit hale getirecek.

ÇOKLU SAVUNMA HATTI OLUŞTURULACAK

Modern savaş uçaklarının sürati ve hava saldırılarının yoğunluğu dikkate alındığında, yapay zekalı sistem S-400 ve Pantsir-S1 gibi savunma sistemleri için hayati öneme sahip bir katkı sunacak.

Tüm mevcut hava savunma sistemlerinin entegrasyonu ve her birinin gücünün eş zamanlı olarak kullanılması, çoklu savunma hattı oluşturacak.

Nitekim, yüksek irtifadaki hedeflere karşı etkili olan S-400, yakın muharebe koşullarında ideal olan Pantsir-S ile senkronizeli olarak kullanılabilecek. Bu, uçakların, kruz füzelerinin, balistik füzelerin ve küçük iHA'ların etkili şekilde imha edilmesini sağlayacak ve çoklu füze fırlatma mekanizmalarıyla saldırılara karşı etkili bir koruma temin edecek.

Yeni sistemin bu yıl içinde Rus ordusu tarafından kullanılmaya başlanması planlanıyor.