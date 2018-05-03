Lavrov: Trump, seçim zaferinden sonra Putin’e en kısa zamanda görüşmeyi teklif etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın martta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde en kısa zamanda Beyaz Saray’da bir araya gelmeyi ve silah yarışı ile ilgili sorunlar da dahil birçok şeyi konuşmayı teklif ettiğini söyledi.

İtalya’da yayınlanan Panoroma dergisine konuşan Lavrov “Trump, 20 Mart’ta seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etmek için Putin’i telefonla aradı ve bir kez daha geniş yelpazede birçok konu hakkında uzlaşı noktası bulmaya yönelik isteğini doğruladı” dedi.

Lavrov “Trump ayrıca en yakın zamanda üst düzey bir toplantı gerçekleştirmeyi teklif etti, Beyaz Saray’a davet etti. Uluslararası arenada işbirliği yapmaya ve silah yarışını durdurma konusuyla birlikte ilgilenmeye yönelik isteğini ifade etti” sözleriyle devam etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart’ta yapılan seçimlerde yüzde 76 oy alarak yeniden başkan seçilmişti.