Lavrov: Rusya, Suriyeli Kürtleri kendi menfaatleri için kullanmıyor

İtalya'da yayınlanan Panorama dergisine röportaj veren Lavrov'a 'Neden herkes Suriye'deki Kürtleri kullanıp bir kenara atıyor?' sorusu yöneltildi.

Lavrov, "Bu tür bir genellemeyi kabul etmem zor. Her ülke bu şekilde davranmıyor. Örneğin Rusya, Suriye krizinde hiçbir tarafı kendi menfaatleri için kullanmadı ve kullanmıyor" yanıtını verdi.

'BU SORUYU KÜRTLERİ FEDERASYON İLAN ETMEYE TEŞVİK EDENLERE SORUN'

© REUTERS / Sergey Karpukhin Lavrov: ABD, Suriye'nin bölünmesi yönünde hareket ediyor Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu soruyu bize değil, koruma vaat ederek ayrılıkçı duyguları körükleyen, Suriye hükümetinin ülkenin büyük bölümünde kontrol sağlamasını engelleyen, Kürtleri tek taraflı olarak 'federasyon' ilan etmeye teşvik eden ve Suriye hükümetinin yetki alanına giren işlevlere sahip silahlı yapılar kurma çalışmaları yapan taraflara sorun."

'KÜRTLER SURİYE'NİN GELECEĞİNİN TAYİNİNDE YER ALMALI'

Lavrov, Rusya'nın Kürtlerin Suriye'nin geleceğinin belirlenmesinde yer almasının gerektiğine inandığını ve bu tutumun değişmediğini sözlerine ekledi.