Kremlin'den Rusya'nın askeri harcamalarını azalttığını gösteren SIPRI'ye yanıt

© AFP 2018 / Olga MALTSEVA 'Rusya'nın askeri harcamaları 19 yıl sonra ilk kez azaldı'

Stokholm Uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü'nün (SIPRI) Rusya'nın askeri harcamalarını 1998'den bu yana ilk kez azalttığı sonucuna varılan araştırması, Peskov'un bugünkü basın toplantısında gündeme geldi.

Basın mensuplarının sorusu üzerine araştırmadaki rakamların gerçekle tam olarak örtüşmediğini kaydeden Peskov, ancak bu yönde bir eğilimin olduğunu kabul etti.

Rusya ordusundaki teknik ve teknolojik yenilenme çalışmalarının sona ermesiyle bağlantılı olarak askeri harcamalarda azalma eğilimi olduğunu söyleyen Peskov, yüzde 20 oranında bir düşüşün ise gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Peskov, Rusya Savunma Sanayii Kompleksi'nin çalışmalarında herhangi bir azalma olmadığını sözlerine ekledi.

SIPRI'nın raporunda Rusya'nın askeri harcamalarının 2017 yılında yüzde 20 azalarak 66.3 milyar dolara indiği belirtilmişti.