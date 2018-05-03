Kremlin'den Rusya'nın askeri harcamalarını azalttığını gösteren SIPRI'ye yanıt

Basın mensuplarının sorusu üzerine araştırmadaki rakamların gerçekle tam olarak örtüşmediğini kaydeden Peskov, ancak bu yönde bir eğilimin olduğunu kabul etti.
Rusya ordusundaki teknik ve teknolojik yenilenme çalışmalarının sona ermesiyle bağlantılı olarak askeri harcamalarda azalma eğilimi olduğunu söyleyen Peskov, yüzde 20 oranında bir düşüşün ise gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.
Peskov, Rusya Savunma Sanayii Kompleksi'nin çalışmalarında herhangi bir azalma olmadığını sözlerine ekledi.
SIPRI'nın raporunda Rusya'nın askeri harcamalarının 2017 yılında yüzde 20 azalarak 66.3 milyar dolara indiği belirtilmişti.
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